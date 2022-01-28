Иск об отзыве лицензии на выбросы у завода ТЕХНО арбитраж поставил на паузу

28 января в Арбитражном суде Рязанской области прошло очередное заседание по иску Росприроднадзора к ООО «Завод ТЕХНО». Из-за многочисленных нарушений, допущенных предприятием, федеральная служба пытается аннулировать его разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу.

Как сообщает «МедиаРязань» по итогам заседания, суд не допустил к участию в рассмотрении иска активистов организации «Дышим чистым» и временно приостановил производство по делу из-за другого процесса, идущего параллельно в Тульской области. Тамошний арбитраж рассматривает иск самого «Завода ТЕХНО», который пытается оспорить предписание Роспотребнадзора об устранении нарушений от 2 сентября 2021 года. Разбирательство в Рязани возобновится, когда решение будет принято и вступит в силу.

Проверка Росприроднадзора, которую провалил «Завод ТЕХНО», состоялась в 2021 году. Претензии оказались настолько серьезными, что глава ведомства Светлана Радионова заводила речь о приостановке деятельности предприятия.

Ранее «КП-Рязань» удалось выяснить, что «Заводу ТЕХНО» разрешено выбрасывать до 190 тонн диоксида азота, 116 тонн аммиака, 420 тонн диоксида серы, и это еще неполный список (подробнее).

https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4594283/