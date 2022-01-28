В результате пожара под Рязанью без жилья осталась многодетная семья

28 января в селе Шумашь произошел пожар. Фото: rzraion.ru.

В селе Шумашь под Рязанью сгорел дом у многодетной семьи. Как сообщили в пресс-службе администрации Рязанского района, трагедия случилась в пятницу, 28 января.

Сигнал о возгорании поступил на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 13.55. Но, к моменту прибытия пожарного расчета, дом уже был охвачен огнем.

В результате пожара постройка полностью сгорела. Причины сейчас выясняют специалисты, но, по предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправности отопительного котла.

К счастью, никто не погиб, однако, хозяева дома – семья с четырьмя детьми – осталась без жилья. Местные власти предложили пострадавшим пожить в пункте временного размещения в селе Поляны, но семья предпочла остаться у родственников. Сообщается, что при необходимости погорельцам предложат жилье в маневренном фонде.