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Общество28 января 2022 13:48

В результате пожара под Рязанью без жилья осталась многодетная семья

Спасти жилой дом не удалось – огонь слишком быстро распространился по помещению
Источник:kp.ru
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28 января в селе Шумашь произошел пожар. Фото: rzraion.ru.

28 января в селе Шумашь произошел пожар. Фото: rzraion.ru.

В селе Шумашь под Рязанью сгорел дом у многодетной семьи. Как сообщили в пресс-службе администрации Рязанского района, трагедия случилась в пятницу, 28 января.

Сигнал о возгорании поступил на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 13.55. Но, к моменту прибытия пожарного расчета, дом уже был охвачен огнем.

В результате пожара постройка полностью сгорела. Причины сейчас выясняют специалисты, но, по предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправности отопительного котла.

К счастью, никто не погиб, однако, хозяева дома – семья с четырьмя детьми – осталась без жилья. Местные власти предложили пострадавшим пожить в пункте временного размещения в селе Поляны, но семья предпочла остаться у родственников. Сообщается, что при необходимости погорельцам предложат жилье в маневренном фонде.

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