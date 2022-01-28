По раскрываемости преступлений Рязанская область заняла третье место в ЦФО

Раскрываемость преступлений в Рязанской области в 2021 году составила 64,1%, что соответствует 16 месту по всей России и третьему в ЦФО. Такие данные были озвучены на заседании коллегии регионального УМВД, посвященном итогам работы в минувшем году.

По словам врио начальника штаба УМВД Владимира Зотова, по итогам 2021 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,7%. Сократилось число убийств (на 2%), грабежей (на 18,3%), краж (на 8,9%) и мошенничеств (на 29,3%).

В целом же, уровень преступности в Рязанской области составил 833,2 посягательства на 100 тысяч населения. Это является самым низким показателем в ЦФО.

Также в 2021 году полицейскими были раскрыты и направлены в суды 41 преступление, совершенное в составе организованных групп. На скамье подсудимых оказались 64 бандита и в том числе три организатора преступных групп.