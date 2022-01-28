Облачные вихри: рязанцев ждут снегопад и температура около нуля Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 29 января, в Рязани и области ожидается облачная погода со снегом, на дорогах гололедица, сообщает УМЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в субботу ожидается юго-восточный и южный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -11... -6 градусов, днем -6... -1 градус.

По прогнозам специалистов центра «Фобос» в ближайшее время облачные поля вихря накроют весь запад страны. Предположительно, ненастье задержится до вторника, 1 февраля.

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