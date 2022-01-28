В Рязани дети, перешедшие на дистанционное обучение, с трудом входят в РСДО

С 26 января многие школы Рязани закрылись на карантин. Но учеба не остановилась, просто дети перешли на дистанционное обучение – кто-то занимается через Zoom, кто-то – через РСДО (региональная система дистанционного обучения). Это интеграция С последней системой у большинства родителей возникли проблемы со входом.

«В РСДО не получается войти, пробовала разные браузеры. Логин и пароль ввожу... Все варианты перепробовала. Когда закончится этот кошмар?» - пишет одна из мам родительском чате.

В конце 2021 года, когда школам поступило распоряжение о тестировании РСДО, «КП-Рязань» опубликовала статью, где пошагово объяснялось как войти в РСДО.

Сейчас классные руководители рассылают детям логины-пароли для входа, а принцип остался все тот же.

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