Рослякова обратилась к рязанским ТЦ из-за несоблюдения антиковидных мер

Первая заместительница губернатора Рязанской области Анна Рослякова опубликовала на своей странице призыв соблюдать антиковидные меры.

Первая заместительница губернатора Рязанской области Анна Рослякова опубликовала на личной странице призыв соблюдать антиковидные меры. Она адресовала свои слова руководителям торговых центров, магазинов, предприятий сферы общественного питания.

«Вы в состоянии навести у себя порядок, сомнений нет. Наведите, пожалуйста. Это лучше, чем платить штрафы или снова закрываться. Соблюдение антиковидных мер - наша общая обязанность», - написала Рослякова.

По словам представительницы власти, о несоблюдении антиковидных мер в общественных местах ей пишут сами жители. Также Рослякова обратилась ко всем с просьбой пользоваться средствами индивидуальной защиты.