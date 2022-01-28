В Рязанской области за сутки выявлено более 400 новых случаев коронавируса

В пятницу, 28 января, в Рязанской области выявлен 401 новый случай COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 27 января – и составлял 371 случай. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 65 674 человек.

Госпитализировали за сутки 95 человек.

Поправились за сутки в регионе 15 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 347 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий (согласно региональным данным, восемь человек). На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2843 человек.