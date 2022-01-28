На пяти улицах Рязани 28 января отключили холодную воду

В пятницу, 28 января, в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.
28 января до 15:30 воды не будет в Дягилеве по следующим адресам:
- 1-й Центральный проезд, дом №19, дом №23, дом №24, дом №25, дом №26, дом №27, дом №28;
- 3-й проезд Коняева, дом №10/9, дом №7, дом №8, дом №9;
- 4-й проезд Коняева, дом №10, дом №7/16, дом №8, дом №9/11;
- 5-й проезд Коняева, дом №2, дом №7, дом №9/15;
- улица Центральная, дом №10, дом №7, дом №8, дом №9.
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