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Здоровье28 января 2022 8:29

28 января в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса у восьми человек

Оперативная группа рассказала о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
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В пятницу, 28 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще восьми человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это пять женщин – 56 лет, 68 лет, 70 лет, 79 лет, 80 лет и трое мужчин – 57 лет, 68 лет, 73 года.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Видимо, причина в том, что новый штамм менее опасен для людей.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2844 человека.

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