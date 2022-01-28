28 января в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса у восьми человек

В пятницу, 28 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще восьми человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это пять женщин – 56 лет, 68 лет, 70 лет, 79 лет, 80 лет и трое мужчин – 57 лет, 68 лет, 73 года.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Видимо, причина в том, что новый штамм менее опасен для людей.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2844 человека.