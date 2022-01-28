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Происшествия28 января 2022 7:56

В ДТП на Первомайском проспекте пострадал человек

Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в троллейбус
Источник:kp.ru
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В ДТП на Первомайском проспекте пострадал человек.

В ДТП на Первомайском проспекте пострадал человек.

В четверг, 27 января, на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием троллейбуса, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все случилось примерно в 18.35 около дома №72. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением. В результате легковушку отнесло вбок, и она столкнулась со стоящим в это время на остановке городским троллейбусом.

В ДТП легковой автомобиль получил повреждения, а травмированному водителю потребовалась медицинская помощь. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

По факту аварии региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

За минувшие сутки в Рязанской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы.

Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в троллейбус.

Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в троллейбус.

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