В рязанские ФАПы проведут интернет за 27 млн рублей

Центр закупок Рязанской области объявил электронный аукцион на подключение к интернету фельдшерско-акушерских пунктов. Начальная цена будущего контракта, с которой начнутся торги, составляет 26,7 млн рублей.

Подключение ко всемирной сети будет производиться через волоконно-оптические линии связи либо посредством беспроводного широкополосного доступа. В списке из конкурсной документации содержатся адреса 456 фельдшерско-акушерских пунктов. Пропускная способность по условиям заказчика должна быть не менее 10 Мбит/с.

Работы по контракту разделены на 11 этапов, последний из которых должен быть завершен в декабре 2022 года.