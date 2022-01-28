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Общество28 января 2022 7:38

В рязанские ФАПы проведут интернет за 27 млн рублей

К всемирной сети подключат 456 таких объектов в разных уголках региона
Антон КОНОВАЛОВ
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Центр закупок Рязанской области объявил электронный аукцион на подключение к интернету фельдшерско-акушерских пунктов. Начальная цена будущего контракта, с которой начнутся торги, составляет 26,7 млн рублей.

Подключение ко всемирной сети будет производиться через волоконно-оптические линии связи либо посредством беспроводного широкополосного доступа. В списке из конкурсной документации содержатся адреса 456 фельдшерско-акушерских пунктов. Пропускная способность по условиям заказчика должна быть не менее 10 Мбит/с.

Работы по контракту разделены на 11 этапов, последний из которых должен быть завершен в декабре 2022 года.

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