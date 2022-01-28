На парковке в центре Рязани заметили Ferrari Portofino, стоимостью 50 млн рублей. Фото: аТипичная Рязань.

У торгового центра «Аркада» на улице Ленина заметили автомобиль Ferrari Portofino класса Gran Turismo. Фото выложили в телеграм-канале «аТипичная Рязань».

«Дело даже не в том, что машина, стоимостью в 50 млн рублей и с ежегодным налогом в размере 270 тысяч рублей, поражает своей ценой и затратами, а в том, что ее используют для обыкновенных поездок в "Дикси" и "Пятерочку", как бюджетную Renault Logan» - говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте объявлений Avito подобный автомобиль 2020 года выпуска выставили на продажу за 23 млн рублей.

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