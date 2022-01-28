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Происшествия28 января 2022 6:50

На Ряжском шоссе КАМАЗ снес ограничитель высоты

Водитель грузовика забыл вовремя опустить кузов
Источник:kp.ru
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На Ряжском шоссе КАМАЗ снес ограничитель высоты. Фото: vk.com/ryazandtp.

На Ряжском шоссе КАМАЗ снес ограничитель высоты. Фото: vk.com/ryazandtp.

В Рязани на Ряжском шоссе водитель КАМАЗа снес металлический ограничитель высоты. Все произошло в пятницу, 28 января, примерно в 6.30 утра. Фотографии с места инцидента сначала появились в соцсети.

Позже в пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили подробности случившегося. Как удалось установить, ДТП произошло по неосторожности водителя грузовика – при движении по дороге мужчина забыл опустить кузов, вследствие чего тот зацепил конструкцию.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, однако движение в сторону поселка Реткино было сильно затруднено.

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