Митрополит Марк благословил 34 автомобиля Hyundai Solaris для рязанской ГИБДД. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк благословил новые патрульные автомобили отдельного батальона рязанской ДПС ГИБДД, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Владыка вознес молитву об участниках дорожного движения, после чего благословил 34 новых автомобиля марки Hyundai Solaris дорожно-патрульной службы. Накануне машины поступили в автопарк отдельного батальона благодаря федеральному проекту «Безопасность дорожного движения».

Машины оснастили всем необходимым для решения повседневных задач по сохранению жизни и здоровья граждан на дорогах, обеспечению безопасности движения на территории региона.

Экипажи ДПС будут служить на этих машинах в Рязани, в том числе на дорогах федерального значения. Фото: Рязанская епархия.

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