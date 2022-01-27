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Происшествия27 января 2022 15:36

27 января на Южной окружной Рязани произошло серьезное ДТП

Столкнулись фура и легковой автомобиль
Источник:kp.ru
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Кадр видеозаписи.

Кадр видеозаписи.

В четверг, 27 января, примерно в 17.40 на Южной окружной дороге Рязани неподалеку от гипермаркета «Стройка» произошло серьезное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и фура с полуприцепом. После удара легковой автомобиль превратился в груду металла.

Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-служба областного ГИБДД, в результате аварии травмы получил водитель ВАЗ-2114.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

На окружной дороге образовался серьезный автомобильный затор.

Просим автолюбителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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