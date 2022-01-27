В Рязани составили протокол на пассажира маршрутки, нарушающего масочный режим

Рязанский общественный транспорт снова проверили на наличие пассажиров без масок. Фото: admrzn.ru.

В четверг, 27 января, рязанский общественный транспорт снова проверили на наличие пассажиров без масок, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В этот раз масочный рейд прошел в Московском районе города.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС совместно с полицейскими обходили автобусы, троллейбусы и маршрутки, а также проверяли наличие у людей защитных средств в местах массового скопления – на остановках общественного транспорта.

Не обошлось без административного протокола – одного злостного нарушителя привлекли по статье 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). С 68 рязанцами инспектирующие провели разъяснительные беседы.

Рейды продолжатся.