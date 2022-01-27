Мэрия Рязани обнародовала список улиц, с которых в ночь на 28 января вывезут снег

Мэрия Рязани опубликовала список улиц, с которых в ночь на 28 января вывезут снег.

В ночь с 27 на 28 января в Рязани вновь будут чистить и грейдировать городские дороги. В этот раз Дирекция благоустройства запланировала работы на улицах Николодворянской, Праволыбедской, Гагарина и Дзержинского. В списке подрядчиков улицы Халтурина и Баженова (участок от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта).

Предстоящей ночью будет проводиться массовое грейдирование дорог в Железнодорожном и Октябрьском районах. В Железнодорожном районе подрядчики почистят 31 участок: 1 и 2 Безбожные улицы, улицу Гагарина с проездами, Цветной бульвар, улицу Типанова, 2 Железнодорожную улицу, проезд Котовского, улицу Кутузова, МОГЭС с переулками и 2 Школьный проезд. Также в списке коммунальщиков девять переулков: Коммунистический, Комсомольский, Кооперативный, Татарский, Транспортный, Троллейбусный, 1 и 2 Осенний переулки, а также переулок 1905 года. Еще грейдеры пройдут по некоторым участкам дорог на улице Черновицкой, Семена Середы, Михайловскому шоссе и улице 9 Линия.

В Октябрьском районе будут полностью чистить микрорайон Дашково-Песочня. Запланирована работа как на центральных улицах Новоселов, Зубковой и Касимовском шоссе, так и на дорогах, расположенных внутри кварталов. Всего в списке подрядчиков 221 улица.

Администрация Рязани снова обращается к водителям с просьбой не оставлять личный транспорт на обочинах, чтобы машины не мешали работе спецтехники.