Суд признал законным введение в Рязани QR-кодов

Рязанский областной суд признал законным введение QR-кодов. Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Рязанском областном суде 27 января введение губернатором противоэпидемических ограничений и проверки QR-кодов признали законным.

В иске об отмене распоряжения главы региона отказали гражданке Понкратовой, считавшей, что нарушаются права россиян, врачебная тайна, культурно-религиозные права и несколько законов. Она сама на заседания не явилась и попросила рассмотреть дело в свое отсутствие.

Зато явилось несколько противников вакцинации, и одна женщина после оглашения решения суда громко высказалась, что здесь все якобы организовано «без чести и совести», а суды надо проводить по законам СССР.

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