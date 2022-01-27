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Общество27 января 2022 12:38

28 января рязанцев ожидает морозная погода и без осадков

Из опасных метеоявлений прогнозируется только гололедица
Источник:kp.ru
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В пятницу, 28 января, в Рязанской области будет облачная погода с небольшими прояснениями, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на метеорологов.

Ветер прогнозируется южный. В ночное время его скорость составит 5 – 10 м/с, днем - усилится до 7 – 12 м/с.

Что касается осадков, то в пятницу Рязанская область сможет отдохнуть от снегопадов. Прогнозируется лишь небольшой снег и то местами. Однако на дорогах по-прежнему будет очень скользко.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -11…-16 градусов, днем столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов.

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