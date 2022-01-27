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Происшествия27 января 2022 11:55

В Рязани осудят экс-чиновника за мошенничество с землей в курортной зоне поселка Солотча

В результате незаконных сделок продавец стал богаче на 7 миллионов рублей
Источник:kp.ru
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В Рязани завели уголовное дело на 63-летнего экс-чиновника за мошеннические действия с землей в курортной зоне поселка Солотча, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По данным следствия, мужчина до 2011 года работал руководителем одного из муниципальных учреждений города Рязани, где приобрел опыт работы с земельными участками. Уволившись с государственной службы, рязанец начал изготавливать на имя родственников поддельные свидетельства о праве собственности на землю, которые после он успешно перерегистрировал в Росреестре. Получив новые документы, экс-чиновник продавал земельные участки.

Полицейские установили, что подозреваемый совершил в общей сложности 10 таких сделок и присвоил себе более 7 млн рублей. Все земельные участки располагались в курортных зонах под Рязанью и в Спасском районе.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

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