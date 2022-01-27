Депутаты не стали рассматривать вопрос о привлечении Сорокиной к ответственности за плохую уборку снега

Депутаты Рязанской городской Думы отказались рассматривать вопрос о привлечении мэра Рязани Елены Сорокиной к дисциплинарной ответственности за плохую уборку улиц города от снега. Вопрос о привлечении предложил внести в повестку депутат Алексей Захаров, но большинство коллег его не поддержали.

Правовая службе в лице Ольги Сорокиной заявила, что данный проект «не соответствует комплекту документов регламента, нет виз уполномоченных должностных лиц», указала на другие формальности.

«Таким образом, внесение проекта в таком виде в повестку Рязанской городской Думы не представляется возможным», - сказала Сорокина [Ольга].

В свою очередь председательствующая Лариса Максимова отметила, что подчиняется правовой службе, которая «сведуща во всех делах».

«И поэтому мы неправомерны выносить этот вопрос на голосование», - сделала вывод Максимова.

Но спустя несколько секунд, прислушавшись к мнению руководителей думских комитетов, Максимова, вопреки юристам, вопрос на голосование все-таки поставила.

В итоге из сорока депутатов на заседании присутствовал 31 человек. За привлечение Елены Сорокиной к дисциплинарной ответственности проголосовали 7 человек, против - 18, воздержались - 6 человек.

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