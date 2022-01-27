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Общество27 января 2022 11:21

Запланированный митинг в Дядькове по поводу строительства нового моста не состоится

Власти поселка не согласовали мероприятие под предлогом коронавируса
Источник:kp.ru
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Власти Дядькова не согласовали проведение митинга по поводу строительства нового моста через Оку. Фото: НРВК.

Власти Дядькова не согласовали проведение митинга по поводу строительства нового моста через Оку. Фото: НРВК.

Администрация Дядьковского сельского поселения не согласовала митинг, организованный жителями по поводу строительства моста-дублера через Оку. Фотография одного из объявлений, развешенных на улицах поселка, появилась в соцсети.

Сообщается, что митинг должен был состояться 29 января. Свой отказ чиновники объяснили запретом на проведение публичных мероприятий в соответствии с распоряжением губернатора о коронавирусных ограничениях.

Также жителей уведомили, что попытки несанкционированных собраний будут наказываться административным штрафом от 20 до 30 тыс рублей.

О том, что жители Дядькова планируют выйти на митинг против строительства нового моста-дублера через Оку, стало известно 13 января. Люди собирались добиваться, чтобы подъезд к новому мосту перенесли в другое место.

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