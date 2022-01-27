В рязанском «М5 Молл» отреагировали на распоряжение губернатора о продлении ограничений

До 10 февраля 2022 года все несовершеннолетние могут находиться в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» только в сопровождении родителей или их законных представителей. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ, принимая во внимание распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса.

«Напоминаем, что вход в ТРЦ возможен только при наличии QR-кода о полной вакцинации. Без документов можно посетить только суперстор «Магнит Экстра», аптеку «Ригла» и магазина «Четыре Лапы»», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «М5 Молл» открыли магазин одежды известного турецкого бренда. Cobbelti известен в странах Европы, Азии и Ближнего Востока. Сейчас официально добрался до Рязани (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!