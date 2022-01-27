В рязанской Песочне водитель без прав сбил 5-летнего ребенка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня водитель сбил 5-летнего ребенка, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Происшествие случилось 26 января примерно в 16.40 недалеко от дома №16 корпус 1 по улице Зубковой.

По предварительной информации, 20-летний рязанец за рулем автомобиля Hyundai Solaris решил проехать на красный и не пропустил 5-летнего ребенка, который в это время перебегал дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП юный пешеход получил ссадины и после оказания на месте медицинской помощи его отпустили домой.

При проверке обстоятельств аварии автоинспекторы выяснили, что водитель сел за руль без прав – молодого человека ранее лишили документов.

Теперь судьбу нарушителя будет решать полиция.