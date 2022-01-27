В 2022 году РЖД вложит в инфраструктуру Рязанской области 1,3 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2022 году РЖД планирует вложить в инфраструктуру Рязанской области 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

В частности, деньги пойдут на проведение мероприятий по предупреждению травматизма на объектах железной дороги.

Кроме того, в рамках запланированных работ здание вокзала Рязань-2 ожидает реконструкция. Комплекс переделают для того, чтобы им могли беспрепятственно пользоваться инвалиды и другие маломобильные группы населения. Также обновят пассажирскую платформу №3 и технически оснастят здание вокзала Рязань-1.

Сообщается, что соглашение между правительством Рязанской области и Российскими железными дорогами подписано на срок до 2025 года.