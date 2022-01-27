В ночь на 27 января по улицам Рязани прошла колонна бронетехники

В ночь на 27 января по улицам Рязани прошла колонна бронетехники. Видео выложили паблике НРВК.

«Всем спокойного сна. На часах 01:30, улица Чкалова не спит, - написала анонимно девушка. – Пошла вторая партия танков».

По предварительным данным, по улице проезжала колонная БМД (боевая машина десанта) – гусеничная плавающая машина.

В начале января этого года в Рязани тоже засняли внушительную колонну военной техники. Колонна из более чем 40 боевых машин двигалась по Московскому шоссе в направлении аэродрома Дягилево (читать подробнее с видео).

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