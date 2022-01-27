В Рязанской области до 10 февраля продлили коронавирусные ограничения

В Рязанской области до 10 февраля включительно продлеваются коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение в среду, 26 января, подписал губернатор области Николай Любимов.

В частности, до 10 февраля продлевается режим самоизоляции для непривитых работающих людей старше 60 лет, а также тех, у кого имеются хронические заболевания.

В период с 31 января по 27 февраля возобновляется особый режим работы в стационарных организациях социального обслуживания. Временно отменяется предоставление социальных услуг и вводится заочный пересмотр индивидуальных программ предоставления соцуслуг.

Сохраняются ограничения на ночную работу кафе, баров, ресторанов и других предприятий общепита – они обязаны закрываться в три часа ночи. До шести утра обслуживать посетителей им разрешается только навынос.

Кроме того, несовершеннолетним вновь запретили посещать торговые центры и аквапарки без взрослых. Также в период с 4 февраля по 30 марта отменяется заезд детей в оздоровительный центр «Колос».

Принято решение рекомендовать работодателям обеспечить перевод не менее 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы и предоставлять два дня оплачиваемого отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.