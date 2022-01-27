Бренд Рязанской области от Артемия Лебедева представят 28 января Фото: Иван МАКЕЕВ

28 января в Рязани состоится презентация «большой работы по созданию бренда региона». Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин. Речь идет о бренде, который создала дизайн-студия Артемия Лебедева. Судя по всему, региональные чиновники не нашли в себе мужества разорвать контракт с «духовным инвалидом».

Как бы там ни было, бренд презентуют.

«Мы решили организовать прямую трансляцию этого события. Так познакомиться с тем, что из себя представляет бренд региона, смогут практически все рязанцы», - отметил чиновник.

О том, что студия Артемия Лебедева разработает бренд Рязанского региона, стало известно в конце декабря 2021 года. После этого дизайнер вляпался в историю, нецензурно высказавшись о мощах святых. Делом занялся Следственный комитет, а представитель Рязанской епархии РПЦ Дмитрий Фетисов задался вопросом, насколько патриотичный рязанские чиновники?

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