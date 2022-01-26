Вечером 26 января в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер» из-за сообщения о минировании

Вечером 26 января в Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Премьер» на Московском шоссе. Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях.

Позже выяснилось, что эвакуация с последующим приездом полицейских, кинологов с собаками и специалистов инженерно-саперного подразделения произошла из-за сообщения о минировании.

Весь ТРЦ, а также прилегающую территорию правоохранительные органы обследовали, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!