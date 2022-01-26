Администратор ПУВРа высказался о взаимодействии власти и общественности

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По мнению администратора паблика ПУВР Георгия Парублева, самым эффективным методом взаимодействия между государственной властью и гражданским обществом является – диалог.

«Совместно обсуждая проблематику той или иной цели, ответственные лица (чиновники) и общественные представители должны обмениваться мнениями, определять цели и пути их реализаций, методы контроля выполнения, сроки», - написал общественник.

Но в любом взаимодействии, признается Парублев, есть проблемы:

- общая неосведомленность общественности. Зачастую, при возникновении проблемы, представители общественных объединений не понимают ее структуры, не могут до конца разобраться с тем, кто отвечает за решение проблемы, требуют решения, ведут диалог с лицами за данное направления не отвечающими;

- отсутствие полноценной, конкретной и понятной информации от представителей органов власти или местного самоуправления;

- отсутствие доверия к органам исполнительной власти. Практически для любого, обычного, среднестатистического гражданина, муниципальный чиновник - это бездельник, живущий на деньги людей и ничего не желающий делать;

- скептическое отношение чиновников к общественным объединениям;

- несоответствие изначальных целей с результатом. При возникновении проблемы, после ее обсуждения, определения механизмов взаимодействия, результат не удовлетворяет общественный запрос. Фактически работа проведена, однако результат либо частично, либо полностью проблему не решает;

- внутренний и общественный контроль. Ответственные лица стараются уйти от общественного контроля, чтобы допущенные ошибки не были выявлены. А общественность старается найти в структуре исполнительной власти проблемы и на них указать;

- сроки и отсутствие инициативы. Зачастую, сроки реализации целей не соответствуют реальности. Обусловлено это особенностями исполнительной власти, бюджетом муниципалитета, бюрократическими особенностями. Это приводит либо к усугублению проблемы в момент ее реализации, либо к нарушению сроков.

По мнению Парублева, в проблемах взаимодействия виноваты все:

«Привлечение общественных объединений в рамках взаимодействия должно положительно влиять на любую сферу, которую данные взаимодействия затрагивают. При этом любой орган исполнительной власти должен вести открытую деятельность, давать общественности конкретную информацию. Общественность же в свою очередь должна так же понимать механизмы работы и реализации поставленных целей. Общественный контроль должен способствовать совершенствованию системы исполнительной власти, повышать ответственное отношение к выполнению задач и способствовать выявлению проблем на ранних этапах. При этом все вопросы должны обсуждаться через профильные рабочие группы, круглые столы, встречи. Это повысит уровень общественного доверия, уровень общественного участия и упростит решение многих задач» (полностью читать материал).