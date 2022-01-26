Власти признались, что в Рязани запаса лекарств от коронавируса хватит на неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани заканчивается запас лекарств для амбулаторного этапа лечения пациентов, заболевших коронавирусом. Об этом на заседании главврачей с губернатором сообщил главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, регион в ближайшее время начнет закупать лекарства.

«На сегодняшний у нас более 17 млн препаратов при расходе около 2-3 млн в сутки. Поэтому есть недельный запас препаратов. Думаю, хватит до нового пополнения», - предположил чиновник.

Как отметил губернатор Николай Любимов, наличие лекарств вызывает «большую озабоченность».

«При таком взрывном росте заболевших лекарств может не хватить уже в ближайшее время, - отметил Любимов. - Реагировать нужно оперативно, не дожидаясь федеральной помощи. Нам сейчас уже нужно определенный запас лекарств создать, будем тратить региональные деньги. Абсолютно ничего страшного в этом нет. У нас есть резервный фонд, в крайнем случае».

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