Депутат Станислав Подоль: Об увольнениях не говорил, как и о добровольности прививок

Депутат регионального парламента Станислав Подоль выпустил официальное объяснение ситуации, возникшей на заседании Рязанской областной Думы 26 января.

Напомним, что вопросом под номером один в повестке значилась информация руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В ходе обсуждения информации депутат Подоль поинтересовался статистикой по эффективности прививок от COVID-19. Глава регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева ответила, что из числа привитых в регионе коронавирусом заболели 2,3% (13 794 человека). Во время дискуссии Станислав Подоль в свою очередь отметил, что на АМК «Рязанский», которым он руководит, вакцинировано 90 процентов сотрудников.

Дословно это звучало так (цитата приведена на сайте Vidsboku):

- Коллеги тут сказали, что добровольно… Я с этим не согласен. Я привил 90% сотрудников из тысячи человек. И никакого «добровольно»… И не давали возможность, скажем так, добровольно или не добровольно. Если ты не хочешь, до свидания. За забором иди тогда и рассказывай, что ты не хочешь прививаться и так далее.

В пояснении к своему высказываю Станислав Подоль подчеркнул, что об увольнениях он не говорил, как и о добровольности прививок для других категорий граждан, которых не касается постановление Роспотребнадзора.