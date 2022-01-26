В Рязанской области посмертно присвоили звание Почетного гражданина

Ильда Николаевна Антошина (1940-2021).

В среду, 26 января, депутаты Рязанской областной Думы единогласно проголосовали за присвоение посмертно звания «Почетный гражданин Рязанской области» Ильде Николаевне Антошиной.

Многие годы Ильда Николаевна руководила региональными проектами «Книга Памяти» и книга «Солдаты Победы», увековечила имена многих тысяч наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.

Ильда Николаевна Антошина скончалась в начале 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ей было 80 лет.