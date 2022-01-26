Минздрав объяснил очереди в поликлиниках Рязани натиском омикрона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновники минздрава объяснили огромные очереди в поликлиниках Рязани подъемом заболеваемости коронавирусом штаммом омикрон.

«Увеличился поток пациентов за медицинской помощью в лечебные учреждения, преимущественно, в детские. Снова выросла нагрузка на медперсонал поликлиник», - говорится в сообщении ведомства.

По словам властей, не все медики выходят на работу, так как тоже болеют.

В настоящее время амбулаторную службу укрепляют ординаторами РязГМУ. Кроме того, приостановили профилактические осмотры в детсадах и школах. Врачи, которые работали на медосмотрах, будут вести приемы на местах.

«Необходимо воздержаться от плановых посещений поликлиник, при ухудшении состояния здоровья, вызывать врача на дом», - отметили в минздраве.

Ранее огромную очередь в детской поликлинике №2, расположенной по адресу: Рязань, улица Циолковского, 10, сняли на видео (смотреть).

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