Экс-гендиректор завода «Красное знамя» Александр Мороз предстанет перед судом

Александр Мороз руководил оборонным предприятием с 2010 по 2016 годы.

Стало известно, что в хищении 433 миллионов рублей с рязанского предприятия обвиняют экс-гендиректора завода «Красное знамя» Александра Мороза, его сына, зятя и их знакомого. Об этом «КП-Рязань» сообщил информированный источник.

Напомним, ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального директора одного из городских предприятий города. Но фамилия подозреваемого не называлась.

Александр Мороз руководил «Красным знаменем» с 2010 по 2016 годы. В 2015 году Мороз получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.