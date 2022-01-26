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Происшествия26 января 2022 12:24

Экс-гендиректор завода «Красное знамя» Александр Мороз предстанет перед судом

Мужчину и членов его семьи подозревают в хищении продукции на 433 миллиона рублей
Источник:kp.ru
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Александр Мороз руководил оборонным предприятием с 2010 по 2016 годы.

Александр Мороз руководил оборонным предприятием с 2010 по 2016 годы.

Стало известно, что в хищении 433 миллионов рублей с рязанского предприятия обвиняют экс-гендиректора завода «Красное знамя» Александра Мороза, его сына, зятя и их знакомого. Об этом «КП-Рязань» сообщил информированный источник.

Напомним, ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального директора одного из городских предприятий города. Но фамилия подозреваемого не называлась.

Александр Мороз руководил «Красным знаменем» с 2010 по 2016 годы. В 2015 году Мороз получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.