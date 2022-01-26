В Рязани продается оборудование из закрывшегося фитнес-центра «Графит»

За оборудование просят 4 миллиона 900 тысяч рублей. Фото: Avito.

На сайте частных объявлений Avito размещено предложение о продаже оборудования из закрывшегося минувшим летом фитнес-центра «Графит».

За 4 миллиона 900 тысяч рублей продавец предлагает приобрести кардиозону, свободные веса, грузоблочные тренажеры, зону единоборств, оборудование для групповых программ, 125 двойных шкафчиков для раздевалок, штанги, блины, гантельные ряды и многое другое.

Отметим, что разместил объявление директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» Виталий Шабанов, руководивший «Графитом» с момента его открытия в 2014 году.

Само же объявление о продаже оборудования появилось на Avito сразу после закрытия «Графита», но, видимо, желающих приобрести его так и не нашлось.

В настоящий момент в здании, расположенном на проезде Шабулина, 27, находится многопрофильный центр «Проф-ресурс». На сайте организации указано, что она «оказывает услуги в области обучения и аттестации сотрудников, а также помогает с оформлением всех необходимых удостоверений и разрешительных документов».