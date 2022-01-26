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Здоровье26 января 2022 10:57

Сначала расстреливать, теперь увольнять. Еще один рязанский депутат дал волю эмоциям

Рязанцы предложили увольнять депутатов, которые не приносят пользу
Источник:kp.ru
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В среду, 26 января, депутаты Рязанской областной Думы вновь коснулись темы коронавируса, и вновь получилось не очень… Станислав Подоль призвал увольнять с работы тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщили наши коллеги с сайта rzn.info.

Народный избранник дал волю эмоциям, сказав, что необходимо применять жесткие меры и не нужно относиться к людям с лояльностью.

О том, что в социуме рост численности безработных приводит к множественным негативным последствиям, депутат почему-то задуматься не захотел.

Напомним, что ранее другой народный избранник регионального парламента Владимир Сидоров призвал расстреливать людей, купивших сертификаты о вакцинации против коронавируса.

В ответ на новую реплику депутата Подоля в социальных сетях уже появилось предложение от рязанцев «увольнять депутатов, которые не приносят пользы, а только тратят народные деньги. А освободившиеся средства пускать на медицину».