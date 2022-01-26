За сутки с улиц Рязани на спецстоянку отправились 10 автомобилей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За минувшие сутки с улиц Рязани эвакуировали еще 10 автомобилей, водители которых нарушали правила остановки и стоянки, а также мешали уборке снега. Статистику опубликовала пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские особо отметили автомобиль Volkswagen с улицы Праволыбедской. Водитель иномарки грубо пренебрег Правилами дорожного движения, припарковавшись прямо на пешеходном переходе. Остальные машины инспекторы направили на спецстоянку с других улиц Рязани.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, работа по освобождению дорог от неправильно припаркованных автомобилей продолжится.