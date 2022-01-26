Врачи рязанской больницы имени Семашко отмечают резкий наплыв пациентов с коронавирусом

В инфекционном отделении больницы имени Семашко готовятся к поступлению тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Фото: семашко62.рф.

В Рязани продолжают фиксировать резкий рост числа пациентов в поликлиниках. Вслед за областной клинической больницей наплыв заболевших отмечают и в больнице имени Семашко – там уже готовятся к поступлению в инфекционное отделение тяжелобольных людей. Об этом сообщила региональная опергруппа со ссылкой на лечебное учреждение.

Как рассказала врач-инфекционист ОКБ имени Семашко Елена Сорока, в настоящее время в стационар поступают две категории рязанцев – привитые и непривитые. Те, кто вовремя не вакцинировался, как правило, в тяжелом состоянии, они нуждаются в противовирусной терапии и кислородной поддержке. Привитые тоже заболевают, однако, болезнь у них протекает легко – организм лучше реагирует на лечение, не требует искусственной вентиляции легких и быстрее выздоравливает.

«Мы понимаем, что это заслуга проводимой вакцинации. Она не может на 100 процентов защитить от новой коронавирусной инфекции, но она значительно облегчает течение заболевания, даже если это штамм «омикрон», - добавила врач.

Также Елена Сорока рассказала о рекомендациях по лечению на начальном этапе заболевания. По ее словам, в первые часы и дни «нужно начать прием противовирусных препаратов, витаминов, соблюдать постельный режим, рекомендуется обильное питье, обязательное наблюдение участкового терапевта».

Тем временем, 26 января Рязанская область побила очередной суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом.