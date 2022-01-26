Не менее 30 процентов сотрудников рязанских предприятий переведут на удаленку

В среду, 26 января, состоялось очередное заседание Рязанской областной Думы. Вопросом под номером один в повестке значилась информация руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Лариса Анатольевна напомнила, что действующие ограничены действительны до 27 января. В настоящее время ведомство подготовило главе региона Николаю Любимову предложение перевести не менее 30 процентов сотрудников предприятий на дистанционную форму работы. Других ограничений пока в регионе вводить не планируется.

Также Лариса Сараева привела сравнительные цифры показателя заболеваемости на 100 населения. Показатель в Рязанской области составляет порядка 30 процентов – это заметно ниже, чем в России и ЦФО.