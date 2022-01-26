В общественных местах Рязани внедрят систему распознавания лиц Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани обсудили проект по внедрению цифрового сервиса «Безопасный город» на базе системной платформы «Визирь». Эта система распознает лица в видеопотоке, идентифицирует и при необходимости связывается с правоохранительными органами. В УМВД России по Рязанской области, систему распознавания уже признали целесообразной для внедрения в регионе.

«Для Рязани и области цифровой сервис – возможность дать людям чувство уверенности в том, что ходить по улицам и находиться в местах общего пользования безопасно», - подчеркнул губернатор Николай Любимов.

Камеры на базе платформы «Визирь» устанавливают в транспорте, торговых центрах, стадионах и других общественных местах. Распознавание и верификация лиц происходит в режиме реального времени по ходу движения человека.

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