26 января Рязанская область вновь обновила рекорд суточного прироста COVID-19

В среду, 26 января, в Рязанской области выявлено 342 новых случая COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 25 января – и составлял 327 случаев. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 64 902 человек.

Госпитализировали за сутки 68 человек.

Поправились за сутки в регионе 12 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 322 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили восемь фамилий. На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2829 человек.