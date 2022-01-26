В Рязанской области 17 торговых точек продавали алкоголь в День студента

25 января не все торговые точки в Рязанской области соблюдали запрет на торговлю алкоголем, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, в ходе рейда полицейские выявили восемь фактов продажи горячительных напитков. Спиртное отпускали в магазинах на улицах Маяковского, Циолковского, Щорса, Комбайновой, Октябрьской, Новаторов и в Октябрьском городке. Также под санкции попало кафе на улице Семинарской.

Нарушили региональный запрет и некоторые магазины в шести районах области – Рязанском, Клепиковском, Александро-Невском, Ряжском, Шиловском и Шацком.

В отношении всех продавцов полицейские составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.