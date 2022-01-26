Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 9:25

В Рязанской области 17 торговых точек продавали алкоголь в День студента

На всех нарушителей полиция составила протоколы
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

25 января не все торговые точки в Рязанской области соблюдали запрет на торговлю алкоголем, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, в ходе рейда полицейские выявили восемь фактов продажи горячительных напитков. Спиртное отпускали в магазинах на улицах Маяковского, Циолковского, Щорса, Комбайновой, Октябрьской, Новаторов и в Октябрьском городке. Также под санкции попало кафе на улице Семинарской.

Нарушили региональный запрет и некоторые магазины в шести районах области – Рязанском, Клепиковском, Александро-Невском, Ряжском, Шиловском и Шацком.

В отношении всех продавцов полицейские составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.