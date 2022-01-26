В рязанском правительстве прокомментировали информацию о скорой отставке губернатора Николая Любимова

В рязанском правительстве прокомментировали информацию о скорой отставке Николая Любимова.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не собирается уходить досрочно с поста главы региона. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова.

«Губернатор работает. Никаких изменений в его графике нет. Уважаемые эксперты вполне могут высказывать какие-то свои домыслы и предположения. Но никакой такой информации, даже разговоров об этом у нас нет», - подчеркнул Арапов.

По словам пресс-секретаря, он не знает, откуда взялась информация о досрочной отставке Любимова.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что Николай Любимов входит в список глав регионов, которые покинут должность в первом квартале 2022 года.

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