Гендиректор с сыном похитили с рязанского предприятия продукцию на 433 млн рублей

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора одного из предприятий города и его сына. Последний в разные годы занимал различные руководящие должности на том же предприятии. Обвиняют их в присвоении особо крупной суммы и мошенничестве.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области установили, что в 2011 году гендиректор государственного предприятия, на котором изготовляли пружинные протекторы для нефтедобывающей промышленности, создал и возглавил преступную группу. В ее состав помимо него вошли сын, зять и знакомый. Все они занимали ключевые руководящие должности на предприятии.

По версии следствия с 2012 по 2015 год они похитили продукцию стоимостью 433 млн рублей. Для этого они использовали сложную схему фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам.

Кроме того, в 2014 году сын генерального директора вместе со знакомым похитили путем обмана деньги дочернего общества предприятия в размере более 13,5 млн рублей.

К настоящему времени ущерб, причиненный преступлениями, возмещен на сумму более 142 млн рублей. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму около 100 млн рублей.

«Несмотря на непризнательную позицию обвиняемых и активное противодействие, следователи собрали достаточно доказательств. Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении ведомства.

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