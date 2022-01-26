Рязанцы, чьи тела обнаружили в гараже на улице Костычева, могли отравиться выхлопными газами

В Рязани начали доследственную проверку по факту гибели двух молодых людей на улице Костычева. Мероприятия проводят следователи Московского межрайонного следственного отдела Рязани.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, точная причина смерти молодых людей станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, 17-летняя девушка и 23-летний мужчина погибли в результате отравления выхлопными газами транспортного средства.

Тела двоих молодых людей обнаружили в салоне автомобиля в одном из гаражей на улице Костычева днем, 25 января.