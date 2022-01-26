Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 7:55

Рязанцы, чьи тела обнаружили в гараже на улице Костычева, могли отравиться выхлопными газами

Рязанские следователи начали проверку
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязани начали доследственную проверку по факту гибели двух молодых людей на улице Костычева. Мероприятия проводят следователи Московского межрайонного следственного отдела Рязани.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, точная причина смерти молодых людей станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, 17-летняя девушка и 23-летний мужчина погибли в результате отравления выхлопными газами транспортного средства.

Тела двоих молодых людей обнаружили в салоне автомобиля в одном из гаражей на улице Костычева днем, 25 января.