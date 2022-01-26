Скончался педагог Касимовской школы-интернат Виктор Колц.

24 января 2022 года скончался педагог-организатор ОБЖ Касимовской школы-интернат Колц Виктор Дмитриевич, сообщается в паблике «Типичный Касимов | Убежище»

По словам коллег, Виктор Дмитриевич отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным, требовательным и уважаемым человеком.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Виктора Дмитриевича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Колц Виктор Дмитриевич родился 24 апреля 1955 года.

Высшее педагогическое образование получил в Кишиневском государственном педагогическом институте. Специальность – учитель физкультуры.

В Касимовской школе-интернат кроме педагогической деятельности руководил юнармейским отрядом «Пламя».

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