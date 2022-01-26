Вспышка омикрона зафиксирована в городе Сасово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Сасово Рязанской области зафиксирована вспышка омикрона. Об этом сообщила заместитель главного врача Сасовского ММЦ по поликлинической работе Галина Никашова.

«Сейчас мы начинаем работать с новым штаммом коронавирусной инфекции - омикрон. Уже началась у нас вспышка этого заболевания, ежедневно мы фиксируем рост числа обратившихся в поликлинику, а также для оказания медицинской помощи на дому, - рассказывает специалист. - Не выходите из дома, если у вас появились симптомы простуды: насморк, осиплость голоса, высокая температура. Инкубационный период короткий - от двух до четырех дней. Штамм поражает людей всех возрастов, в том числе детей».

Ранее сообщалось, что чихнув, носитель омикрона может заразить до ста человек (читать подробнее).

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