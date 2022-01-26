Еще 11 школ Рязани ушли на карантин из-за превышения уровня ОРВИ

26 января 2022 года еще 11 школ Рязани распустили детей для перехода на дистанционное обучение. Учебные заведения закрыты на карантин из-за превышения уровня заболеваемости по ОРВИ.

На карантин ушли следующие школы Рязани:

- школа №1;

- школа №7;

- школа №9;

- школа №31;

- школа №39;

- школа №49;

- школа №58;

- школа №60/61;

- школа №68;

- школа №70;

- школа №72.

Ранее сообщалось о закрытии на карантин гимназии №5 и школ №№13, 15, 47, 56, 62, 67, 75.

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