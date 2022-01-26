Еще 11 школ Рязани ушли на карантин из-за превышения уровня ОРВИ

26 января 2022 года еще 11 школ Рязани распустили детей для перехода на дистанционное обучение. Учебные заведения закрыты на карантин из-за превышения уровня заболеваемости по ОРВИ.
На карантин ушли следующие школы Рязани:
- школа №1;
- школа №7;
- школа №9;
- школа №31;
- школа №39;
- школа №49;
- школа №58;
- школа №60/61;
- школа №68;
- школа №70;
- школа №72.
Ранее сообщалось о закрытии на карантин гимназии №5 и школ №№13, 15, 47, 56, 62, 67, 75.
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