Огромная очередь в детской поликлинике №2 попала на видео

Огромную очередь в детской поликлинике №2, расположенной по адресу: Рязань, улица Циолковского, 10, сняли на видео. Ролик появился в паблике Rzn_Life.

«Что такое с системой? Рязань - это ведь большой город, не в дыре находится. Всего 180 километрах от Москвы. Почему такая очередь в детской поликлинике?» - задается вопросом подписчица.

Очереди в поликлиниках – детских и взрослых – в Рязани не редкость. Только минувшим летом жители города неоднократно жаловались на медицинские учреждения в социальных сетях (читать подробнее).

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